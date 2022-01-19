СК начал проверку после смерти подростка в копейской школе

Ученику 9-го класса стало плохо на уроке физкультуры

Сегодня, 19 января, Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту смерти 16-летнего школьника на уроке физкультуры, сообщает региональное СУ СКР.

Подростку стало плохо на уроке физкультуры в школе № 7 сегодня. Он упал без сознания во время пробежки. Школьные медики и прибывшая реанимационная бригада пытались реанимировать пострадавшего, однако он скончался.

«При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе судебно-медицинского исследования будет установлена причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в региональном СУ СКР.