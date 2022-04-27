СК начал проверку после смерти девочки на пожаре в Челябинске

Школьница гостила у бабушки в садовом доме

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Следственные органы начали проверку по факту смерти 7-летней девочки на пожаре в СНТ «Тракторосад-2», сообщает СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, ЧП случилось накануне днем. Огонь полностью охватил двухэтажный деревянный дом. К месту пожара сразу же отправились спасатели. Пламя перекинулось на надворные постройки, пожарным удалось остановить распространение огня на соседние дома. Под завалами сотрудники МЧС нашли тело девочки.

В момент пожара бабушка и брат погибшей гостили у соседей.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в региональном СУ СКР.

Известно, что детей к бабушке отвез их отец. Мужчина воспитывал дочь и сына один. В день трагедии он находился на работе.