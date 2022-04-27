Следственные органы начали проверку по факту смерти 7-летней девочки на пожаре в СНТ «Тракторосад-2», сообщает СУ СКР по Челябинской области.
Напомним, ЧП случилось накануне днем. Огонь полностью охватил двухэтажный деревянный дом. К месту пожара сразу же отправились спасатели. Пламя перекинулось на надворные постройки, пожарным удалось остановить распространение огня на соседние дома. Под завалами сотрудники МЧС нашли тело девочки.
В момент пожара бабушка и брат погибшей гостили у соседей.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в региональном СУ СКР.
Известно, что детей к бабушке отвез их отец. Мужчина воспитывал дочь и сына один. В день трагедии он находился на работе.