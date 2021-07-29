СК начал проверку после смерти 10‑месячного ребенка в Копейске

Проводится судмедэкспертиза

Следственные органы начали проверку по факту смерти 10-месячного ребенка в копейской поликлинике. Об этом сегодня, 29 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

Трагедия случилась накануне днем.

«По предварительным данным, ребенок остался на некоторое время один во время купания в ванной, после чего его обнаружила мать без признаков жизни. Женщина доставила ребенка в лечебное учреждение. Реанимационные мероприятия, проведенные врачами, не смогли спасти жизнь ребенка», — сообщили в СУ СКР по региону.

Проводится судмедэкспертиза для установления причины смерти младенца.