СК начал проверку после смертельного наезда погрузчика на рабочего ЧЭМК

Погиб 26-летний мужчина

Следственные органы инициировали проверку после смертельного наезда погрузчика на рабочего Челябинского электрометаллургического комбината. Об этом сегодня, 15 июня, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

Трагедия случилась в субботу, 12 июня. 50-летний водитель погрузчика, не убедившись в безопасности маневра при движении назад, сбил двоих рабочих. Один из них был госпитализирован с переломом руки, другой — 26-летний челябинец — от полученных травм скончался на месте.

«По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, после этого будет принято процессуальное решение», — рассказали в СУ СКР по региону.