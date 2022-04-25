СК начал проверку после получения женщиной ожогов на огненном шоу в Миассе

Ход проверки контролирует прокуратура

Следственный комитет начал проверку по факту получения женщиной ожогов на фаер-шоу в Миассе, сообщили в пресс-службе регионального СК.

«С учетом обстоятельств произошедшего и повышенным резонансом следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области инициирована передача из органов МВД имеющихся материалов по сообщению о причинении телесных повреждений для проведения процессуальной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение»,— уточнили в ведомстве.

Прокуратурой Челябинской области ход проверки поставлен на контроль.

Напомним, ЧП произошло в ночь на воскресенье, 24 апреля. Группа людей организовала огненное шоу, в какой-то момент один из его участников бросил горящую покрышку в толпу людей. В результате пострадала женщина. Ее с ожогами доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь и выписали домой на амбулаторное лечение.