СК начал проверку после падения мальчика в открытый колодец в Златоусте

Действиям ответственных лиц дадут оценку

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту падения 9-летнего школьника в открытый колодец в Златоусте днем 29 декабря. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области, в ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию ответственных лиц и принято процессуальное решение.

«По данному факту в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ („Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“)»,— уточнили в ведомстве.

После падения мальчика отвезли в больницу, где обследовали его на возможное наличие травм. С ним все в порядке.

Напомним, мальчик провалился в запорошенный снегом открытый колодец во время прогулки по малолюдному месту. С помощью мобильного телефона он вызвал спасателей.