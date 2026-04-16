СК начал проверку после отравления детей в челябинском детском саду

Родители жалуются на кишечное расстройство у малышей

В Челябинске Следственный комитет организовал доследственную проверку из-за сообщений о массовом отравлении в одном из детских садов. Родители воспитанников заявили о кишечной инфекции, поразившей нескольких дошкольников, сообщает «КП-Челябинск» со ссылкой на СУ СК по Челябинской области.

По предварительным данным, один ребенок госпитализирован.

Проверка проводится по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований, повлекшем массовое заболевание. Следователи установят, как соблюдалась чистота в учреждении и какие нормы нарушались при приготовлении пищи для детей.