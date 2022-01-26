СК начал проверку после нападения бродячей собаки на 9-летнего мальчика в Челябинске

Ребенка отвезли в травмпункт

Следственные органы начали процессуальную проверку после нападения собаки на 9-летнего школьника в Курчатовском районе Челябинска. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Мальчик шел в магазин вместе с бабушкой, как вдруг на него набросилась бродячая собака и покусала. Ребенка тут же отвезли в травмпункт и прописали уколы. К счастью, укус оказался несильным — на школьнике были надеты плотные штаны.

«Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области», — сообщили в ведомстве.

В январе 2022 года жертвами бродячих собак стали двое маленьких детей в Тверской области и Забайкальском крае. Журналист Первого областного информагентства, много лет общавшийся именно с безнадзорными псами, считает ущербным действующий закон об ответственном обращении с животными. Выход из ситуации — лишь в совмещении гуманных и радикальных методов.