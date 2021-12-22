СК начал проверку после пожара на газопроводе в Чебаркульском районе

По предварительным данным, причиной ЧП стало смещение слоев почвы

Сегодня, 22 декабря, следственные органы начали проверку после ночного ЧП на газопроводе в Чебаркульском районе. Об этом Первому областному информагентству сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«На месте работают следователи совместно с правоохранительными и контролирующими органами. Предварительная причина возгорания — смещение почвенных слоев. Пострадавших нет», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков.

Напомним, ЧП случилось минувшей ночью на 1793-м километре трассы М-5 «Урал» в двух километрах от деревни Боровое на участке, который является отводом от магистрального газопровода высокого давления Уренгой — Помары — Ужгород. На тушении работали 58 человек и 18 единиц техники.



В Чебаркульском районе после возгорания газопровода проведены работы по переключению газоснабжения по резервной схеме.