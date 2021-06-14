СК начал проверку после хлопка газа в жилом доме в Коркино

Пострадавший мужчина находится в коме

Сегодня, 14 июня, следственные органы организовали проверку после хлопка бытового газа в квартире жилого дома в Коркино, после которого на больничной койке с ожогами около 90% тела оказался молодой мужчина. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области.

Напомним, ЧП случилось около 12 часов в квартире пятиэтажного дома по улице 30 лет ВЛКСМ, 175 в Коркино. После хлопка бытового газа буквально вынесло окна квартиры на четвертом этаже. В результате происшествия ожоги 90% тела получил 26-летний хозяин квартиры. Он госпитализирован и находится в коме.

Причины происшествия уточняются, одна из основных — нарушение правил эксплуатации газовой плиты. Дом по предварительным данным ГУ МЧС остался пригоден для проживания. Тем не менее, все жильцы эвакуированы, состояние стен продолжают проверять специалисты. Мероприятия по восстановлению газоснабжения начнутся 15 июня.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СКР по региону.

По данным очевидцев хлопок был настолько сильным, что из окна пострадавшей квартиры вылетел диван.