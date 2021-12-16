СК начал проверку после гибели троих человек на пожаре в Копейске

Жертвами огня стали двое мужчин и женщина

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели троих человек в загоревшейся квартире в Старокамышинске минувшей ночью. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в СУ СКР по региону.

«По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при распитии спиртного», — сообщили в ведомстве.

Напомним, пожар случился в ночь на 16 декабря в Старокамышинске в одной из квартир жилого дома. Спасатели эвакуировали из подъезда 14 человек. В квартире на первом этаже обнаружены тела троих человек. Также известно о том, что во время пожара еще один житель дома получил травмы.