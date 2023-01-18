СК начал проверку после гибели двоих пенсионеров на пожаре в Челябинской области

По предварительным данным, ЧП случилось из‑за неосторожного обращения с огнем

Следственные органы начали проверку после гибели мужчины и женщины на пожаре в частном доме поселка Новопокровка Варненского района. Об этом сегодня, 18 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в региональном СУ СКР.

Напомним, ЧП случилось сегодня рано утром. Загорелся дом на двух хозяев. Жильцы второй половины — двое взрослых и трое детей — успели эвакуироваться.