Следственный комитет начал проверку после публикаций СМИ об инциденте в челябинском парке CrazyLand, сообщает СУ СКР по региону.
ЧП случилось 28 августа. Подростки катались на экстремальном аттракционе, в какой-то момент конструкция застряла и они остались на высоте головой вниз. Так провисели 20 минут.
«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в сообщении средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления», — уточнили в ведомстве.
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