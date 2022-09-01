Следственный комитет начал проверку после публикаций СМИ об инциденте в челябинском парке CrazyLand, сообщает СУ СКР по региону.

ЧП случилось 28 августа. Подростки катались на экстремальном аттракционе, в какой-то момент конструкция застряла и они остались на высоте головой вниз. Так провисели 20 минут.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в сообщении средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления», — уточнили в ведомстве.