СК начал проверку по факту смерти мужчины на пожаре в Челябинске

Погибший отравился угарным газом

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти мужчины на пожаре в многоэтажке на улице 40-летия Победы в Челябинске. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, по предварительным данным, он погиб от отравления угарным газом при возгорании электропроводки.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло днем 22 сентября в квартире, расположенной на восьмом этаже дома № 36 по улице 40-летия Победы. Из горящего помещения спасатели эвакуировали одного из мужчин по автолестнице. Второй был без признаков жизни.