СК начал проверку по факту гибели трех человек на пожаре в Челябинской области

Трагедия произошла в селе Половинка утром 15 января

Следственный комитет РФ по Челябинской области начал проверку по факту смерти на пожаре в селе Половинка Чебаркульского района трех местных жителей. По предварительным данным, пожар возник в частном доме из-за неосторожного обращения с огнем, уточнили в пресс-службе регионального СК.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, пожар в деревянном частном доме произошел утром 15 января. В результате погибли три человека — мужчина и две женщины. По словам местных жителей, погибший хозяин дома нередко злоупотреблял спиртными напитками и часто приводил гостей.