СК на транспорте возбудил дело о коммерческом подкупе при реконструкции челябинского аэропорта

Речь идет о получении денег от подрядчиков, реконструирующих здание воздушной гавани

Уральское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело в отношении руководителей одной из служб аэропорта Челябинска. Их обвиняют в коммерческом подкупе. Информацию об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.



По версии следствия, руководители подразделения получили деньги от представителей подрядных организаций, осуществляющих реконструкцию аэропорта.

В отношении управленцев были возбуждены уголовные дела по части 7 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. Напомним, директор аэропорта Андрей Осипов находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.

По версии следствия, он провел ремонт служебного автомобиля «Хендай», который повредил сам, а затем попросил подчиненного инсценировать ДТП, чтобы оплатить ремонт за счет страховой компании в сумме 170 тысяч рублей. Ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования в крупном размере»). Андрею Осипову грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до шести лет.



