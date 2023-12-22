СК и прокуратура Челябинска организовали проверку после гибели альпиниста в костюме Деда Мороза

Мужчина сорвался с высоты 24-го этажа

Прокуратура и СУ СКР по Челябинской области организовали проверку по факту гибели промышленного альпиниста на детском празднике.

Трагедия случилась накануне вечером в доме на улице Лесопарковой. Жители отмечали праздник двора и ожидали появления Деда Мороза. Альпинист в костюме волшебного персонажа должен был спуститься с последнего этажа, однако, по предварительным данным, перепутал страховочные тросы и сорвался на крышу пристроя.

«Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании как организатора детского праздника. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По уточненным данным ИА «Первое областное», погибшему было 35 лет, у него остались жена и маленький ребенок.