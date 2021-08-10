СК Челябинской области начал проверку после смерти 80‑летнего мужчины в горящей бане

По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем

Следственные органы начали проверку по факту смерти 80-летнего мужчины в горящей бане в Кыштыме. Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, баня вспыхнула ночью на улице Сугомакской накануне, 9 августа. Очевидцы сообщили о случившемся в 38-ю пожарно-спасательную часть. Прибывшие на место специалисты МЧС в ходе тушения огня обнаружили внутри бани тело 80-летнего мужчины.

«Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем», — рассказали в СУ СКР по региону.