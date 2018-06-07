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/ Южноуралец выбил дно кроватки пятимесячным сыном

Южноуралец выбил дно кроватки пятимесячным сыном

Мужчину решением суда отправили в колонию.
сегодня в 13:39
  |  Происшествия

Житель Верхнего Уфалея два года проведет в колонии общего режима за издевательства над своим пятимесячным сыном. Установлено, что в мае 2017 года у него внезапно возникла неприязнь к своему ребенку. После этого он с силой бросил мальчика в кроватку. Из-за этого дно проломилось, малыш получил закрытый перелом правой бедренной кости со смещением.

Выяснилось, что это не единственный случай жестокого обращения. Мужчина часто бросал сына на диван, курил рядом с ним, громко включал музыку и не кормил малыша. Из-за этого ребенок неспокойно спал и плакал.

Судом мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал 300 тысяч рублей в пользу матери ребенка в качестве возмещения причиненного морального вреда. — пояснили в прокуратуре Челябинской области.

Мужчина признан виновным сразу по двум статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним».

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