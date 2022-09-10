Силовики задержали экс-советника мэра Челябинска

По предварительным данным, Петра Конорева доставили на допрос по делу о взятках в МКУ «Городская среда»

Минувшей ночью по дороге в аэропорт Екатеринбурга силовики задержали бывшего советника главы Челябинска Натальи Котовой, бизнесмена Петра Конарева. Информацию Первому областному информагентству подтвердил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, задержание Конарева связано с ранее возбужденными уголовными делами о взятках в МКУ «Городская среда». По этому делу под стражу отправлен бывший директор учреждения Александр Грезев, а его экс-заместителя Сергея Любимова заключили под домашний арест. Дела связаны с получением взяток за непринятие решений по сносу незаконных ларьков.

В СУ СКР по Челябинской области комментариев о задержании Петра Конарева пока не дают.

Петр Конарев стал первым советником Натальи Котовой в августе 2019 года, контракт с ним был расторгнут в 2021 году из-за разногласий.

До этого Конарев занимал должность заместителя главы администрации Челябинска по экономическому развитию.

С 2001 по 2004 годы Конарев руководил ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина и занимался реконструкцией парка.