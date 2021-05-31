Силовики задержали челябинца за угрозы топором бывшей жене

Мужчина доставлен в отдел полиции

В Челябинске силовики задержали мужчину, угрожавшего топором бывшей жене. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Бойцы Росгвардии выехали в дом на улице Лесной на вызов утром 30 мая. К прибывшим силовикам обратилась 23-летняя местная жительница. Она указала на бывшего мужа. По словам девушки, у них возник словесный конфликт, после чего экс-супруг схватил топор и начал им размахивать, угрожая ей расправой.

Сотрудники Росгвардии установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний челябинец. Он доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.