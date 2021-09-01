Силовики устроили рейд в одном из торговых комплексов Челябинска

Очевидцы сняли операцию на видео

Сегодня, первого августа, в магазине «Планета одежда обувь», расположенном в ТК «Победа» на проспекте Победы, 282, прошла операция силовых структур. В сети появилась запись происходящего. На кадрах видно припаркованную машину спецслужб. У стен торгового центра стоят люди.

«Это был плановый рейд по проверке исполнения миграционного законодательства», — сообщили ИА «Первое областное» в МВД Челябинской области.

«Планета одежда обувь» — федеральная сеть магазинов, насчитывающая более 60 точек в разных городах, однако многие из них — франшизы. Директорами, как правило, являются уроженцы стран Ближнего Востока и Средней Азии. Магазины торгуют недорогими вещами, привозимыми из Китая.

Об итогах спецоперации силовики не говорят, однако можно предположить, что представители правопорядка искали нелегалов. По словам очевидцев, из здания выводили мигрантов.