Силовики проверили челябинские больницы после сообщений о минировании

Экстренные службы работали на территории двух медучреждений

Сегодня силовые ведомства проверили здания и территории двух больниц в Челябинске, куда накануне по электронной почте пришли сообщения о минировании.

Как сообщил источник ИА «Первое областное», сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в два медучреждения. Утром в понедельник, 31 мая, сотрудники правоохранительных органов проверили помещения и территории больниц № 6 и 8. Сообщения о лжеминировании поступили только в эти учреждения.

В пресс-службах региональных силовых ведомств от комментариев воздержались.