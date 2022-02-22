Силовики провели оперативные действия в офисе челябинских омбудсменов

Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью руководителя аппарата уполномоченных Татьяны Осиповой

22 февраля сотрудники правоохранительных органов провели оперативные действия в офисе уполномоченных по правам человека, ребенка и предпринимателей Челябинской области. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе бизнес-омбудсмена Александра Гончарова, силовиков неустановленной ведомственной принадлежности интересовала работа руководителя объединенного аппарата омбудсменов Татьяны Осиповой.



«Работают силовики в отношении руководителя аппарата Татьяны Осиповой. Бизнес-омбудсмен не имеет к этому отношения. У Гончарова в офисе все спокойно. Все в обычном режиме. Никакие документы не запрашивали. Информации о том, что что-то будут проверять, у нас нет», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» пресс-секретарь уполномоченного по правам предпринимателей в Челябинской области Ольга Смирнова.

С уполномоченным по правам человека Юлией Сударенко связаться не удалось. Детский омбудсмен Евгения Майорова призналась, что во время визита силовиков была в поездке по городу.

«Мне позвонили сотрудники, рассказали, что в офис пришли представители каких-то следственных органов. Но речь идет именно об аппарате. Дело в том, что в Челябинской области омбудсмены не имеют отношения к финансово-хозяйственной деятельности своей структуры. Юридически нас даже принимает на работу руководитель аппарата», — объяснила Евгения Майорова.

Пока неясно, какое именно ведомство работало в офисе уполномоченных по правам: в пресс-службах региональных ГУ МВД и УФСБ воздерживаются от комментариев.

Авторы: Кирилл Бабушкин, Карина Кальярова