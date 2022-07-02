Силовики побывали в BlaBlaBar в Челябинске

В полиции рассказали, с какой целью посетили бар

Вечером 1 июля в челябинский BlaBlaBar на Кировке нагрянули полицейские и сотрудники управления федеральной службы безопасности (УФСБ). Всех посетителей попросили покинуть заведение. Об этом журналисту Первого областного информагентства сообщили очевидцы.

«Из BlaBlaBar всех вывели. Люди на улице толпятся. Внутри ходят люди в масках. Приехала машина каких-то спецслужб и полиция»,— сообщили очевидцы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области ИА «Первое областное» сообщили, что накануне сотрудниками ведомства совместно с коллегами из регионального УФСБ были проведены профилактические мероприятия в кафе и клубах, расположенных на пешеходной улице Кировке и улице Труда, в том числе в BlaBlaBar.

«Принимаемые меры направлены на недопущение совершения противоправных деяний, в том числе в отношении посетителей ночных заведений, а также с целью раскрытия ранее совершенных преступлений»,— рассказали в полицейском главке.