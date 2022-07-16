Сильный ветер снес крышу пожарной части в Челябинской области

Все, что находилось внутри, залило дождем

В селе Варламово Чебаркульского района из-за непогоды сорвало крышу пожарной части. В результате документацию затопило, а само здание осталось без электричества. Об этом сообщили сотрудники пожарной части в социальных сетях.

«Вчера прошел ураган. Снес крыши. Больше всего пострадала пожарная часть. Теперь там нет ни света, ни документации. Затопило все. Возможно, крыша была некачественно закреплена. Унесло на 100 метров от здания. Также пострадали авто работников»,— написал Илья Адамчук в паблике «ЧП Миасс — Чебаркуль» в социальной сети «ВКонтакте».

Повреждены оказались и дома местных жителей. Пользователь Алена Казначеева в комментариях под постом сообщила о том, что у нее пострадал огород, а также снесло забор.

Непогода в Челябинской области бушует уже несколько дней. Ежедневно сотрудники МЧС предупреждают жителей региона о том, что в отдельных районах возможны штормовой ветер, грозы и град.

Сегодня до конца дня спасатели также предупреждают южноуральцев об усилении ветра до 25 метров в секунду, грозах, ливнях и граде и напоминают о том, что лучше держаться подальше от слабоукрепленных конструкций и не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и ветхими сооружениями.