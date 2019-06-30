/ Сильнейший пожар уничтожил павильоны торгового рынка в Магнитогорске

Ветер быстро разнес пламя по строениям из профнастила.

День города в Магнитогорске омрачил сильнейший пожар, охвативший торговый рынок — Центральную городскую ярмарку. Сообщение о возгорании поступило ночью 30 июня. На него незамедлительно отреагировали сотрудники МЧС, прибыв к месту вызова.

Тушить пришлось павильоны из профнастила. Пламя очень быстро распространилось по ним из-за сильного ветра.

Подразделения МЧС работали по повышенному номеру сложности. На месте находились служба пожаротушения и руководство гарнизона. Создано 4 боевых участка, проложены магистральные линии к источникам водоснабжения, принимаются все меры к скорейшей ликвидации возгорания. В 04:56 часов пожар локализован на площади в 2300 квадратных метров. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Отметим, что пожар не нанес вред экологии. В огне никто не погиб и не пострадал. На месте работали не только сотрудники МЧС, но и МВД, обеспечивая безопасность жителей Магнитогорска.

Сотрудниками УМВД России по городу Магнитогорску проводятся мероприятия по обеспечению безопасности граждан вблизи произошедшего возгорания на территории городской ярмарки. Предположительно, общая площадь возгорания составила около 2300 метров. Сотрудниками полиции выставлено оцепление с целью недопущения граждан на опасную территорию. Инспекторами ГИБДД проводятся регулировочно-распорядительные действия. Автовладельцам рекомендовано парковать свои транспортные средства на безопасном расстоянии.— прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Отметим, что причины пожара сейчас неизвестны. Их установят дознаватели.

Ущерб, нанесенный пожаром, оценивают в 23 миллиона и больше.