Школу в Челябинской области эвакуировали из‑за сообщения о минировании

Учебное заведение в Аше проверяют полиция и Росгвардия

Школу № 3 в городе Аше Челябинской области проверяют сотрудники полиции и Росгвардии после анонимного звонка о минировании. Об этом сообщило издание «Стальная искра».

Инцидент произошел в среду, 10 декабря. Неизвестный позвонил в учебное заведение и сообщил о заложенном взрывном устройстве. Педагоги оперативно организовали эвакуацию всех учащихся.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и спасательных служб. В настоящее время здание тщательно обследуют. На территории работают кинологи с собаками, специально обученными на обнаружение взрывчатых веществ. Проверка всех помещений продолжается.