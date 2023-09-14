Школу в Челябинске эвакуировали после сообщения об угрозе

Здание проверяют спецслужбы

В Челябинске остановлен учебный процесс в лицее № 35 на улице Молодогвардейцев, 18. Детей и взрослых эвакуировали из здания. Помещения проверяют экстренные службы. По словам очевидцев, к школе подтянуты полиция и пожарные.

Как рассказал ИА «Первое областное» собственный источник в полиции, утром в школу пришло сообщение об угрозе. Причем рассылка по городу была массовой. Такие же сообщения получили другие организации.

Решение об эвакуации в таких случаях сейчас принимает руководитель организации. На других точках проверка проводится без вывода горожан.