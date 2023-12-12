Школьный учитель перевел мошенникам более 1 млн рублей

Педагог попал в сети лжеброкеров

В Миассе жертвой мошенников стал 60-летний школьный учитель — он купился на уверения неизвестных «опытных брокеров», которые пообещали научить его инвестировать, сообщает полиция.

«Схема уже известная: рекламу о заработке на биржевой площадке мужчина нашел в соцсети, перешел по ссылке, оставил контакты. После регистрации ему перезвонил неизвестный, который представился кадровым специалистом и сообщил, что с ним будут связываться сотрудники компании для организации дальнейшей работы», — рассказали в полиции.

Под руководством «представителей инвестиционной компании» потерпевший почти месяц был уверен, что он инвестирует деньги в акции. Причем собственные накопления преподавателя закончились после первых небольших взносов, и мошенники, используя приемы психологического воздействия, убедили его оформить займ в банке, а впоследствии получить еще несколько кредитных карт. За месяц мужчина «вложил» 1 миллион 87 тысяч рублей.

После внесения последнего взноса кураторы сообщили о блокировке его счета, придумав историю о том, что правоохранители подозревают использование его счета в преступной деятельности. Потерпевший понял, что столкнулся с мошенниками и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность, не переходить по сомнительным интернет-ссылкам и не поддаваться на рассказы неизвестных о прибыльных денежных вложениях. Помните, что в интернете под видом финансового аналитика или брокера, навязывающего вам выгодные предложения по инвестированию, как правило скрываются мошенники, преследующие цель заполучить ваши деньги.