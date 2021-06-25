Школьного учителя из Магнитогорска наказали за поборы c родителей

Классный руководитель просила перечислять деньги на счет

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска потребовала вернуть родителям школьников деньги, которые они сдавали на шторы и рабочие тетради. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Деньги классный руководитель одной из магнитогорских школ начала собирать во время родительского собрания. Педагог сообщила, что необходимо перечислять средства на специально открытый счет. Деньги учитель собирала на шторы и пособия.

«Обеспечением учебными пособиями, тетрадями, средствами обучения должна заниматься общеобразовательная организация. Также именно школа должна закупать мебель», — уточнили в региональной прокуратуре.

По требованию прокурора деньги вернули родителям. Педагог привлечена к дисциплинарной ответственности.