Школьница попыталась убить свою одноклассницу в Челябинской области

Девочку остановили прохожие

В Южноуральске Челябинской области 12-летняя школьница предприняла попытку убить свою одноклассницу. Сначала она заставляла девочку съесть таблетки и запить их уксусной кислотой, а после того, как та отказалась, нанесла ей несколько ножевых ранений. В произошедшее вмешались прохожие, сообщили накануне в пресс-службе администрации Южноуральска.

ЧП произошло в местном парке. После отказа пострадавшей принять таблетки школьница нанесла ей ножевые ранения в область лица и шеи. Девочку госпитализировали, ее состояние стабильное, раны неглубокие. Нападавшую поместили в областную психиатрическую больницу Челябинска.

«Благодарен неравнодушным южноуральцам, которые оказались рядом и спасли девочку от серьезных увечий. Гарантирую, что семье пострадавшей школьницы от администрации города будет оказана вся необходимая помощь»,— сказал глава города Ярослав Куленко.

С родителями девочек проводят необходимую работу.