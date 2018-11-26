/ Школьница переходила дорогу на «зеленый», но оказалась под колесами ВАЗа

Автомобилист серьезно нарушил правила.

Еще одно ДТП произошло в Миассе 25 ноября. В обед на Предзаводской площади под колеса автомобиля попала 13-летняя девочка. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на «зеленый», убедившись, что автомобили ее пропускают. Однако 25-летний автомобилист внимания на светофор не обратил.

25 ноября на Предзаводской площади, 4, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21 093, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2005 года рождения, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства. — рассказала сайту «Первый областной» инспектор по пропаганде миасского ГИБДД Дарья Лунева.

Девочка, которую сбил автомобилист, получила травмы, но госпитализация не потребовалась.

Какое наказание ждет водителя ВАЗа, решат сотрудники ГИБДД. Сейчас они разбираются в обстоятельствах и причинах произошедшего.