Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.67 +0.06 74.94 +0.14
Челябинск
сейчас
 
-4 °C
завтра
 
-10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Школьница переходила дорогу на «зеленый», но оказалась под колесами ВАЗа

Школьница переходила дорогу на «зеленый», но оказалась под колесами ВАЗа

Автомобилист серьезно нарушил правила.
сегодня в 10:46
  |  Происшествия

Еще одно ДТП произошло в Миассе 25 ноября. В обед на Предзаводской площади под колеса автомобиля попала 13-летняя девочка. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на «зеленый», убедившись, что автомобили ее пропускают. Однако 25-летний автомобилист внимания на светофор не обратил.

25 ноября на Предзаводской площади, 4, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21 093, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2005 года рождения, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства. — рассказала сайту «Первый областной» инспектор по пропаганде миасского ГИБДД Дарья Лунева.

Девочка, которую сбил автомобилист, получила травмы, но госпитализация не потребовалась.

Какое наказание ждет водителя ВАЗа, решат сотрудники ГИБДД. Сейчас они разбираются в обстоятельствах и причинах произошедшего.

Общество
Виновника крупного ДТП под Магнитогорском отправили под суд
21.11.2018
Виновника крупного ДТП под Магнитогорском отправили под суд
Происшествия
Житель Челябинска попал в смертельное ДТП на территории Курганской области
19.11.2018
Житель Челябинска попал в смертельное ДТП на территории Курганской области
Общество
В Магнитогорске прошла акция в память жертвам ДТП
17.11.2018
В Магнитогорске прошла акция в память жертвам ДТП
Происшествия
Страшное ДТП в Троицком районе унесло жизнь матери троих детей
15.11.2018
Страшное ДТП в Троицком районе унесло жизнь матери троих детей
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Спорт
Борец из Челябинска стал чемпионом мира по джиу-джитсу
сегодня в 12:05
Борец из Челябинска стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Общество
Жители области могут написать Всероссийский правовой диктант
сегодня в 11:50
Жители области могут написать Всероссийский правовой диктант
Общество
Рыжая воришка терроризирует копейчан
сегодня в 11:27
Рыжая воришка терроризирует копейчан
Происшествия
Челябинец обещал взорвать несуществующие игровые автоматы в магазине
сегодня в 11:23
Челябинец обещал взорвать несуществующие игровые автоматы в магазине
Общество
«Социальные» школьники в Магнитогорске будут питаться бесплатно в 2019 году
сегодня в 10:53
«Социальные» школьники в Магнитогорске будут питаться бесплатно в 2019 году
Происшествия
Школьница переходила дорогу на «зеленый», но оказалась под колесами ВАЗа
сегодня в 10:46
Школьница переходила дорогу на «зеленый», но оказалась под колесами ВАЗа
Происшествия
Жесткое столкновение легковушек в Миассе записал видеорегистратор
  
сегодня в 10:36
Жесткое столкновение легковушек в Миассе записал видеорегистратор
Общество
«Реальные дела» на 2019 год выбирали более 16 тысяч южноуральцев
сегодня в 09:49
«Реальные дела» на 2019 год выбирали более 16 тысяч южноуральцев
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6