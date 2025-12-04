Школьница из Челябинска отдала мошенникам 1,8 млн рублей после звонка из «цветочного»

Она передала курьеру все родительские накопления, в том числе в валюте

Девятиклассница из Челябинска отдала мошенникам 1,8 миллиона рублей, которые ее родители хранили в сейфе. Девочку запугали тем, что ее данные используют для пособничества недружественной стране, и заставили перевести деньги для «проверки на законность и подлинность».

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, вся схема началась с телефонного звонка якобы от сотрудника цветочного магазина. Под предлогом подтверждения заказа у подростка выманили одноразовый код из СМС. Вслед за этим на связь вышли лжесотрудники портала «Госуслуги» и Росфинмониторинга. Они сообщили школьнице о «взломе» ее личного кабинета и использовании данных в целях, наносящих ущерб государственной безопасности.

Под психологическим давлением и угрозой уголовного преследования для нее и матери девочка раскрыла аферистам, что дома хранится крупная сумма денег. Следуя подробным инструкциям, она взяла из домашнего сейфа всю наличку, в том числе валюту, упаковала их и передала приехавшему курьеру. Она думала, что отдает деньги для проверки на законность.

Как позже рассказала девятиклассница следователям, злоумышленники также предлагали ей лично поехать в другой город для «проверки», но она отказалась, испугавшись реакции матери.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.