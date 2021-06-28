Школьница бросилась в воду на спасение утонувшего ребенка в Златоусте

15-летняя девушка оказала мальчику первую помощь, однако он скончался до приезда медиков

В минувшие выходные в реке Тесьма в Златоусте утонул семилетний мальчик. Когда ребенок уже ушел под воду, на помощь ему бросилась 15-летняя местная жительница Ксения Гуня. Девушка вытащила ребенка на берег и сделала ему искусственное дыхание, однако в легкие ребенка попало слишком много воды и он скончался до приезда медиков.

Напомним, трагедия случилась в субботу вечером, 26 июня. Мальчик ушел купаться со сверстниками в реке Тесьма и скрылся под водой.

«В этот день я шла вместе с подругой в гости к сестре. Вдруг к нам подошла женщина с ребенком в коляске и спросила, умеем ли мы плавать. Она сказала, что в Тесьму нырнул мальчик и обратно на поверхность воды не выплыл. Я сразу же сняла с себя одежду и поплыла на то место, где, как мне сказали, утонул ребенок», — поделилась с корреспондентом Первого областного информагентства Ксения Гуня.

На помощь девушке пришла еще одна местная жительница. Вместе с ней школьница обследовала дно и почувствовала под ногами тело ребенка.

«Я взяла мальчика на руки и вынесла на берег. Его друзья, которые стояли рядом, в воде, сказали, что его зовут Игорь. Он был уже весь синий. Я сразу же вызвала скорую помощь и начала делать ему искусственное дыхание. Женщина принялась за массаж сердца. У мальчика изо рта пошла вода, я перевернула его на бок. Через несколько минут женщина сказала: „Всё, он умер“ и ушла. Я осталась ждать медиков. Когда они приехали, сразу констатировали смерть. Знаете, это очень страшно — видеть, как тонут и умирают люди», — продолжила школьница.

После происшествия Ксения находилась в стрессе и, по словам ее мамы Ольги Гуни, девушка до сих пор переживает, ведь она до последнего надеялась, что мальчика удастся спасти.

«Она с малых лет всех спасает — кошек, собак. У нас в доме 10 кошек живут, всех Ксюша с улицы принесла, из снега вытащила. Она занимается спортивным туризмом, знает, как оказать первую помощь. Раньше хотела работать в МЧС, потом решила стать ветеринаром. Не определилась еще», — рассказала Ольга Гуня.

В МЧС по Челябинской области Ксении предложили помощь психолога, но девушка отказалась, подчеркнув, что справится сама.

По факту смерти мальчика в реке следственный комитет организовал проверку.