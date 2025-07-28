Красноармейский районный суд обязал администрацию выплатить 11‑летнему школьнику 30 тысяч рублей компенсации морального вреда за нападение на него бродячей собаки, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Инцидент произошел в ноябре 2024 года в селе Шумово. Ребенок находился на улице, когда к нему подбежала бродячая собака и укусила за руку.
«Ввиду того что решение вопросов по обращению с безнадзорными животными относится к полномочиям органов местного самоуправления, прокуратура района направила в суд иск о взыскании с администрации Красноармейского района морального вреда»,— сообщили в ведомстве.
В результате удалось добиться выплаты в размере 30 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.