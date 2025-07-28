Школьнику из Красноармейского района выплатят компенсацию за нападение собаки

Ущерб возместит районная администрация

Красноармейский районный суд обязал администрацию выплатить 11‑летнему школьнику 30 тысяч рублей компенсации морального вреда за нападение на него бродячей собаки, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года в селе Шумово. Ребенок находился на улице, когда к нему подбежала бродячая собака и укусила за руку.

«Ввиду того что решение вопросов по обращению с безнадзорными животными относится к полномочиям органов местного самоуправления, прокуратура района направила в суд иск о взыскании с администрации Красноармейского района морального вреда»,— сообщили в ведомстве.

В результате удалось добиться выплаты в размере 30 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.