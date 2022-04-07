Школьников из Копейска, избивших 9‑летнюю одноклассницу, поставили на учет

Директор учебного заведения получил выговор за невмешательство

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Прокуратура Копейска проверила обстоятельства драки, во время которой учащиеся 3-го класса избили до сотрясения мозга свою одноклассницу. Зачинщиков поставили на учет в полиции, а директор школы получила выговор. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Проверка показала, что расследование несчастного случая в школе не проводилось. Конфликт на комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений не рассматривался. Поэтому директор школы получил выговор. А двое несовершеннолетних, причинивших девочке телесные повреждения, поставлены на учет в отдел по делам несовершеннолетних. На их родителей составлены административные протоколы»,

— говорят в надзорном ведомстве.