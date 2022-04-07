«Проверка показала, что расследование несчастного случая в школе не проводилось. Конфликт на комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений не рассматривался. Поэтому директор школы получил выговор. А двое несовершеннолетних, причинивших девочке телесные повреждения, поставлены на учет в отдел по делам несовершеннолетних. На их родителей составлены административные протоколы», — говорят в надзорном ведомстве.
Инцидент произошел 16 февраля 2022 года у школы № 43 в микрорайоне Кадровик. Девятилетние школьники избили сверстницу. Девочка получила сотрясение мозга.
В первых числах апреля конфликт двух школьников-подростков из Челябинска перерос в убийство.