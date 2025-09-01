Школьники челябинской гимназии попали в ДТП 1 сентября

Учащиеся второго и восьмого классов ехали на экскурсию в Миасс

В Миассе устанавливаются обстоятельства ДТП с участием экскурсионного автобуса, который вез на отдых учащихся гимназии № 96, сообщили ИА «Первое областное» в Госавтоинспекции Челябинской области.

Инцидент произошел около 11:40 в понедельник, 1 сентября, на Динамовском шоссе. По предварительным данным, 42-летний водитель автобуса Yutong при перестроении не уступил дорогу двигавшемуся попутно справа без изменения траектории движения автомобилю Hyundai Custo.

«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Установлено, что в автобусе находились несовершеннолетние пассажиры — 44 человека, которые направлялись из Челябинска на экскурсию на озеро Тургояк», — рассказали в ГАИ.

По данным информагентства, на отдых ехали учащиеся второго и восьмого классов.

В ведомстве добавили, что пострадавших в аварии нет. Дети были отправлены к месту следования другим автобусом.