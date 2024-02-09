В Кыштыме устанавливаются обстоятельства ДТП на зебре, в котором пострадал 11‑летний ребенок, сообщили в ГИБДД города.
Инцидент произошел в четверг, 8 февраля, днем у дома № 1 по улице Фрунзе.
«Двадцативосьмилетний водитель Mazda Familia совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Бригадой скорой помощи 11‑летний мальчик доставлен в горбольницу, госпитализирован», — говорится в сообщении.
По факту дорожного происшествия проводится административное расследование.
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам, не нарушать скоростной режим, включать ближний свет фар, в том числе в населенных пунктах, даже в светлое время суток.