Школьника сбили на «зебре» в Кыштыме

По факту ДТП проводится проверка

В Кыштыме устанавливаются обстоятельства ДТП на зебре, в котором пострадал 11‑летний ребенок, сообщили в ГИБДД города.

Инцидент произошел в четверг, 8 февраля, днем у дома № 1 по улице Фрунзе.

«Двадцативосьмилетний водитель Mazda Familia совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Бригадой скорой помощи 11‑летний мальчик доставлен в горбольницу, госпитализирован», — говорится в сообщении.

По факту дорожного происшествия проводится административное расследование.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам, не нарушать скоростной режим, включать ближний свет фар, в том числе в населенных пунктах, даже в светлое время суток.