Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.2 -0.29 75.64 -0.49
Челябинск
сейчас
 
+10 °C
завтра
 
+10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Школьник сорвался с законсервированного недостроя на ЧМЗ

Школьник сорвался с законсервированного недостроя на ЧМЗ

Ребенку потребовалась госпитализация.
сегодня в 10:52
  |  Происшествия

Недостроенное здание на улице Мира, 17, ставшее излюбленным объектом для игр маленьких жителей ЧМЗ, едва не погубило одного из них. Вчера, 4 мая, со второго этажа недостроя упал мальчик. Как рассказали очевидцы, находился школьник на опасном объекте не один, а в компании друзей. Якобы вместе мальчики веселились, бросая камни в машины. Сообщается, что школьники убежали, как только на место прибыли «скорая» и полиция.

Вчера на недостроенном объекте в Металлургическом районе произошел несчастный случай. В данный момент проводится проверка по данному факту. — проинформировали сайт «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Известно, что ребенку потребовалась госпитализация. О характере травм не сообщается. Местные жители рассказали, что недострой, с которого сорвался школьник, существует больше 20 лет. Здание не сносят и не перекупают. Несчастные случаи, по словам жителей ЧМЗ, происходят на недострое часто.

Происшествия
Челябинец сорвался с балкона 9 этажа в Курчатовском районе
28.09.2017
Челябинец сорвался с балкона 9 этажа в Курчатовском районе
Происшествия
Газосварщик сорвался с лестницы при работе в моторвагонном депо Челябинска
16.05.2017
Газосварщик сорвался с лестницы при работе в моторвагонном депо Челябинска
Происшествия
Пожилой моряк сорвался со скалы во время празднования Дня ВМФ в Миассе
01.08.2016
Пожилой моряк сорвался со скалы во время празднования Дня ВМФ в Миассе
Происшествия
Прокуратура выяснит, как школьник из Магнитогорска пробрался на стройку, где сорвался с высоты
01.06.2016
Прокуратура выяснит, как школьник из Магнитогорска пробрался на стройку, где сорвался с высоты
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Горящая трава снова угрожает домам в Сосновском районе
  
сегодня в 14:31
Горящая трава снова угрожает домам в Сосновском районе
Общество
Железное дерево любви установят возле Сугомакской пещеры
сегодня в 13:52
Железное дерево любви установят возле Сугомакской пещеры
Общество
Поддельные реагенты оказались под прицелом патологоанатомов
сегодня в 13:00
Поддельные реагенты оказались под прицелом патологоанатомов
Происшествия
Женщина осталась без одежды и денег после онлайн-шопинга на Южном Урале
сегодня в 12:52
Женщина осталась без одежды и денег после онлайн-шопинга на Южном Урале
Хоккей
Илья Воробьев остался недоволен вторым периодом матча России с Францией
сегодня в 12:11
Илья Воробьев остался недоволен вторым периодом матча России с Францией
Общество
Серую стену в военную картину превратили челябинские граффитисты к 9 мая
сегодня в 11:38
Серую стену в военную картину превратили челябинские граффитисты к 9 мая
Происшествия
Школьник сорвался с законсервированного недостроя на ЧМЗ
сегодня в 10:52
Школьник сорвался с законсервированного недостроя на ЧМЗ
Спорт
Велосезон зовут открыть челябинцев на лыжной базе «ЧТЗ»
сегодня в 10:11
Велосезон зовут открыть челябинцев на лыжной базе «ЧТЗ»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6