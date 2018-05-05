/ Школьник сорвался с законсервированного недостроя на ЧМЗ

Ребенку потребовалась госпитализация.

Недостроенное здание на улице Мира, 17, ставшее излюбленным объектом для игр маленьких жителей ЧМЗ, едва не погубило одного из них. Вчера, 4 мая, со второго этажа недостроя упал мальчик. Как рассказали очевидцы, находился школьник на опасном объекте не один, а в компании друзей. Якобы вместе мальчики веселились, бросая камни в машины. Сообщается, что школьники убежали, как только на место прибыли «скорая» и полиция.

Вчера на недостроенном объекте в Металлургическом районе произошел несчастный случай. В данный момент проводится проверка по данному факту. — проинформировали сайт «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Известно, что ребенку потребовалась госпитализация. О характере травм не сообщается. Местные жители рассказали, что недострой, с которого сорвался школьник, существует больше 20 лет. Здание не сносят и не перекупают. Несчастные случаи, по словам жителей ЧМЗ, происходят на недострое часто.