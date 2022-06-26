Школьник отрезал своему товарищу полпальца канцелярским ножом в Копейске

ЧП произошло во время игр

В Копейске Челябинской области 10-летний мальчик во время игр поранил своего товарища канцелярским ножом. Как сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», удар пришелся на палец ребенка. Его увезли в больницу.

Инцидент произошел днем 25 июня на улице Калинина. По словам местной жительницы Евгении Ибрагимовой, один из мальчиков принес на детскую площадку канцелярские ножи, и ребята начали обрезать ветки.

«Мальчика, который пришел с ножами, зовут Матвей (со слов пострадавшего мальчика), отрезана была почти полностью верхняя фаланга указательного пальца, зрелище страшное. Со слов детей, Матвей принес ножи и хотел ими отрезать ветку, но, видимо, нож слетел и полоснул пострадавшего мальчика по пальцу»,— написала женщина в паблике «Копейск в теме».

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что дети действительно играли и срезали ветки, и в какой-то момент нож у 10-летнего мальчика сорвался и попал по пальцу 8-летнего ребенка.

«Отец пострадавшего приходил в отдел полиции, просил провести профилактическую беседу с семьей мальчика, который принес канцелярские ножи»,— сообщили в ведомстве.

Восьмилетнего копейчанина увезли в одну из челябинских больниц, где ему оказали всю необходимую помощь.