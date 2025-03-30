Школьник из Троицка перевел мошенникам 800 тыс. рублей со счета матери

Злоумышленники использовали запутанную схему

В Троицке Челябинской области 13-летний подросток перевел с банковского счета матери 800 тысяч рублей на «безопасный счет». 47-летняя женщина обнаружила списания на следующий день. Мальчик во всем признался. Теперь в деле разбираются полицейские, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подросток рассказал, что ему позвонил незнакомец и попросил продиктовать код из СМС, чтобы обновить электронный дневник. Почти сразу после этого с ним связалась женщина, которая сообщила, что в его личном кабинете замечена подозрительная активность. Она пообещала помочь мальчику. Вскоре позвонила «сотрудница правоохранительных органов» и предупредила, что деньги его матери в опасности. Она рассказала, под каким предлогом можно забрать у женщины телефон и узнать код от онлайн-банка, а затем призвала школьника перевести деньги на «безопасный счет».

На следующий день потерпевшая увидела уведомления о списании со счета 800 тысяч рублей. В полиции возбудили и расследуют уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ).

Правоохранители призывают родителей подробно рассказывать своим детям о существующих мошеннических схемах во избежание проблем.