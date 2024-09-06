Школьник из Миасса разбил камнем стекло электрички

Его баловство обойдется родителям более чем в 200 тысяч рублей

Транспортные полицейские привлекли к ответственности родителей школьника, который разбил стекло в электричке на перегоне Миасс — Флюсовая. Сообщается, что мальчик бросил камень с ж/д моста в проходивший электропоезд Челябинск — Бакал и разбил стекло в кабине машиниста.

Сотрудники транспортной полиции установили личность хулигана, это оказался девятилетний учащийся местной школы.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьником и его законным представителем беседу о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и недопустимости вмешательства в его работу. В РЖД причиненный ущерб оценили в сумму более 220 тысяч рублей. Его придется компенсировать родителям мальчика.

В отношении матери несовершеннолетнего нарушителя составлен протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.