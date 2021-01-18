Несчастный случай произошел на улице Коробова в Магнитогорске. Поздно вечером 17 января из окна дома № 12 выпал живущий там парень.
По словам соседей, молодой человек упал из окна, которое расположено на седьмом этаже. К месту ЧП очень быстро приехала скорая помощь. Медики уложили пострадавшего на носилки и увезли в стационар.
«Факт падения из окна подтверждаем. Молодой человек выжил. Сейчас он находится в больнице», — рассказала информационному агентству «Первое областное» сотрудник пресс-службы УМВД Магнитогорска Мария Морщакина.
Известно также, что пострадавшему 18 лет, он ученик 11-го класса. По некоторым данным, несчастному случаю предшествовала ссора с близкими.