Шестнадцать человек погибли при крушении самолета в Татарстане

Минздрав Республики опубликовал данные о погибших под Мензелинском.

Министерство здравоохранения Татарстана опубликовало последние данные о пострадавших и погибших при крушении легковесного самолете L-410 под Мензелинском.

«Шестнадцать человек погибли и шестеро пострадали при крушении самолета в Татарстане», — сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ.

Он также добавил, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, сегодня, 10 октября, в потерпел крушение самолет L-410 мензелинского аэроклуба. На борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа.