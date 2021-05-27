Шестилетний мальчик попал под машину на парковке в Копейске

Ребенок получил травму

Во дворе Копейска шестилетний мальчик ушиб коленку о парковавшийся автомобиль. Об этом сообщили сегодня, 27 мая, в отделении пропаганды ГИБДД Челябинской области.

Происшествие случилось в 19:44 в среду, 26 мая, во дворе дома на улице Калинина, 16. По предварительной информации, шестилетний мальчик пробежал на парковке между машинами и ушиб колено о паркующийся автомобиль. На место приехали скорая помощь и полиция.

Несмотря на очевидные травмы, мать ребенка настояла на том, чтобы их отвезли в больницу в Челябинске, чтобы сделать МРТ. Результаты их поездки неизвестны.