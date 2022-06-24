Шестерым жителям Челябинской области вынесли приговор за кражу нефти на 3 млн рублей

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ

В Челябинской области вынесли приговор шестерым местным жителям. Они признаны виновными в краже и самовольном подключении к нефтепроводам (статьи 158 и 215.3 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Судом установлено, что в течение 2019—2020 годов обвиняемые через незаконные врезки в магистральном нефтепроводе Уфа — Петропавловск похитили более 77 тонн нефти на сумму более трех миллионов рублей.

«Приговором суда осужденным назначено наказание от 4,5 до 5,5 года лишения свободы условно и взыскан причиненный ущерб», — сообщили в региональном СУ СКР.