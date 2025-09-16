Шестеро браконьеров выловили рыбы на 10 млн рублей в Увельском районе

Невод они закидывали в заповедное озеро Горькое

В Увельском районе задержаны браконьеры, выловившие более 5,5 тысячи особей пеляди, цена такого улова составляет порядка 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии Челябинской области.

Сообщается, что шестеро местных жителей занимались незаконной рыбалкой на озере Горьком, которое является гидрологическим памятником природы регионального значения и находится под охраной государства.

Установленный на водоеме невод накануне днем обнаружил начальник участка ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» во время планового обхода территории. Браконьеры были задержаны с поличным.

По факту будет возбуждено уголовное дело; шестерым соучастникам грозят серьезные штрафы.