Шесть вагонов с металлом сошли с рельсов в Златоусте

Один из них опрокинулся

Сегодня, 28 апреля, днем в Златоусте на подъездном железнодорожном пути АО «Златмаш» сошли с рельсов шесть вагонов, груженных металлом. Один из них опрокинулся. По факту произошедшего начата проверка, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В результате происшествия никто не пострадал. Задержек в движении поездов нет. Действия ответственных лиц проверяются по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба» (часть 1 статьи 263 УК РФ).

Следователи СК на транспорте устанавливают все обстоятельства произошедшего.