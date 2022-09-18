Шесть челябинских гастарбайтеров вышлют из страны за нарушение миграционных законов

Еще 12 человек накажут за фиктивную регистрацию

В Челябинске полицейские провели операцию «Рынок», во время которой проверяли у гастарбайтеров документы, разрешающие находиться и работать в России. Выявлено 129 нарушений, сообщает в воскресенье, 19 сентября, пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Пресечено 129 нарушений миграционного законодательства, 12 иностранцев привлечены к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность. Также составлены протоколы в отношении 15 работодателей, которые незаконно привлекали к труду иностранных работников»,

— говорят в ведомстве.

По результатам операции «Рынок» принято шесть судебных решений о выдворении иностранцев за пределы страны.