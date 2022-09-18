«Пресечено 129 нарушений миграционного законодательства, 12 иностранцев привлечены к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность. Также составлены протоколы в отношении 15 работодателей, которые незаконно привлекали к труду иностранных работников», — говорят в ведомстве.
По результатам операции «Рынок» принято шесть судебных решений о выдворении иностранцев за пределы страны.
Также полиция вскрыла 12 фактов фиктивной регистрации иностранных граждан за деньги. Владельцам квартир, поставивших на учет иностранцев, грозит уголовное разбирательство.
Ранее в Металлургическом районе Челябинска силовики ликвидировали наркопритон.
А на трассе в Челябинской области опрокинулась полная арбузов фура.