В Челябинске полицейские провели операцию «Рынок», во время которой проверяли у гастарбайтеров документы, разрешающие находиться и работать в России. Выявлено 129 нарушений, сообщает в воскресенье, 19 сентября, пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Пресечено 129 нарушений миграционного законодательства, 12 иностранцев привлечены к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность. Также составлены протоколы в отношении 15 работодателей, которые незаконно привлекали к труду иностранных работников», — говорят в ведомстве.

По результатам операции «Рынок» принято шесть судебных решений о выдворении иностранцев за пределы страны.

Также полиция вскрыла 12 фактов фиктивной регистрации иностранных граждан за деньги. Владельцам квартир, поставивших на учет иностранцев, грозит уголовное разбирательство.

Ранее в Металлургическом районе Челябинска силовики ликвидировали наркопритон.

А на трассе в Челябинской области опрокинулась полная арбузов фура.